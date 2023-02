(Divulgação/ PRF-PR)

Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta segunda-feira (20 de fevereiro) na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente, que ocorreu na altura do quiômetro 629 da pista, no sentido Curitiba, deixou um total de nove feridos (cinco deles em estado gravíssimo) e chegou a ocasionar a interdição total da pista – que foi liberada por volta das 8 horas.

Segundo informações da PRF, o condutor do carro transitava pela rodovia e acabou perdendo o controle do veículo. Com isso, atravessou o canteiro que divide a pista e via marginal, por onde vinha um caminhão, e acabou colidindo na lateral do caminhão.

Com a força do impacto, um ocupante do carro foi ejetado e ficou preso nos rodados do caminhão. Ele e outras quatro pessoas tiveram ferimentos gravíssimos. Outras quatro pessoas, entre elas crianças que estavam na cadeirinha de segurança, tiveram ferimentos leves.