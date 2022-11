BPMOA

Um grave acidente entre um automóvel e um ônibus na esquina das ruas Irmã Elizabeth Werka e Helena Piekarski, no bairro Capela Velha, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, acabou com uma mulher morta e duas pessoas feridas, entre elas uma criança de 8 anos, no início da tarde desta quarta (23).

