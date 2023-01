PRF/PR

Um acidente entre um ônibus de turismo e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e duas feridas na BR-277, nesta madrugada de segunda-feira, 16 de janeiro.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente do tipo colisão frontal foi na altura do km 331 da BR 277, em Guarapuava, região central do Paraná, à 1h10.

