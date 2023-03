João Frigério

Um acidente na tarde deste sábado (18) no Contorno Norte de Curitiba, na divisa com Almirante Tamandaré, envolveu um veiculo de passeio e uma moto e deixou um ferido em estado grave. Segundo o apurado, a moto bateu na lateral do carro quando este fazia uma conversão para acessar uma via secundária.

