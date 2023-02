A BR-116 esta parcialmente interditada na Grande Curitiba no começo da tarde deste domingo (5 de fevereiro) por conta de um acidente, informa a Arteris Planalto Sul. A ocorrência foi registrada por volta de 10h30, deixou uma pessoa morta e há faixas interditadas tanto no sentido Rio Grande do Sul como no Sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária, o acidente ocorreu no quilômetro 125,8 da estrada, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Por volta das 13 horas de hoje as faixas sentido Rio Grande do Sul estavam todas interditadas, com o tráfego tendo sido desviado pela marginal. Já no sentido São Paulo, a faixa esquerda da pista e retorno tiveram de ser interditadas, enquanto a faixa direita está liberada.

O acidente

O acidente em Fazenda Rio Grande envolveu uma motocicleta e um carro, sendo que o garupa da moto faleceu, enquanto o motociclista ficou ferido. A colisão entre os veículos ocorreu num cruzamento da rodovia e o motorista do carro alega que o motociclista teria fuado o sinal.

Outras estradas

Em outras estradas o fluxo de veículos acontece normalmente, segundo informou o Departamento de Estradas de Rodagens (DER-PR) por meio do perfil @rodovias_parana no Twitter.

Na BR-277, há um desvio operacional no quilômetro 42 da estada, mas o tempo de viagem está dentro do esperado: 1h10 minutos para quem vai de Paranaguá, no litoral do estado, para Curitiba, e 1h11 minutos para quem faz o caminho inverso.