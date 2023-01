Reprodução Twitter

Um acidente envolvendo dois caminhões e um veículo Sandero nesta manhã de terça-feira, 10 de janeiro, deixa o trânsito ainda mais complicado entre o Litoral do Paraná e a Capital.

Segundo as informações do twitter, do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), o acidente foi na altura do km 41, na pisto sentido Litoral.

