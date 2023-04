A BR-376, na altura do km 668 (reprodução de vídeo / PRF)

Um acidente no km 665 provoca uma fila de doze quilômetros na BR-376 entre Curitiba e Santa Catarina neste sábado. Já no sentido Curitiba, o tráfego é normal.

Na BR-277 entre a capital e Paranaguá, há sete quilômetros de fila no km 42 e quatro quilômetros de fila no sentido Curitiba.