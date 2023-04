divulgação – Engenheiro Eletricista Fábio Amaral mostra DR em quadro elétrico:”gambiarras” e acidentes com carregadores de celulares são comuns

A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), estará em Curitiba nos dias 18 e 19 de abril, das 17h30 às 22h, no SENAI-CIC, com um evento gratuito de duas noites especialmente voltado para os profissionais eletricistas.

O objetivo do evento, que está inserido no projeto Eletricista Consciente e Seguro, é trazer capacitação de qualidade para estes profissionais com informações atualizadas.

O assunto é extremamente relevante, visto que somente em 2022 foram registrados 1.828 acidentes com energia elétrica, de acordo com a Abracopel.