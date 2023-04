Divulgação / PM

A Polícia Militar lança, a partir desta quinta-feira (13), uma ação de reforço no policiamento escolar comunitário em todo o Paraná. O objetivo é aplicar um maior número de policiais no policiamento de patrulha escolar.

A PMPR pretende assim exercer o policiamento ostensivo com ações preventivas e repressivas por meio de atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens policiais, incursões em áreas de degradação social e outras áreas de interesse operacional, com foco na realização de ações de patrulha escolar comunitária, bem como demais medidas para o reforço do policiamento nos estabelecimentos de ensino, públicos e particulares, do Estado.

Desta forma, a Polícia Militar busca propiciar à comunidade maior segurança, bem como aos estabelecimentos de ensino, fortalecendo a ação de presença real da Polícia Militar do Paraná, desestimulando e prevenindo ações criminosas e outros delitos nas regiões abrangidas.

Atualmente, a corporação conta com treinamentos especializados e cartilhas para os militares estaduais no combate a agressores ativos nas instituições de ensino. Além disso, são promovidos treinamentos voltados para funcionários, professores e alunos em várias regiões do estado.

Aos pais e responsáveis são dadas orientações para que fiquem atentos aos seus filhos, como conteúdo de Internet que consomem e verificando as mochilas.

“Sabemos o que aconteceu em nossa nação e também nos preocupamos, mas estamos aqui para tranquilizar a população e mostrar que a Polícia Militar se fará presente, assim como as demais forças de segurança, em todas as situações para promover a proteção dos alunos e demais envolvidos”, destacou o comandante do BEPEC, Major Ricardo da Costa.

A PMPR reforça para que em qualquer situação, a população acione a Polícia pelo o telefone 190, pelo aplicativo 190PR ou pelo Disque-Denúncia 181.