Rua alagada no Alto da XV: cenário comum na cidade nos últimos dias (Franklin de Freitas)

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) tem registrado dias bastante molhados neste começo de 2023. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 12 dos 18 dias já passados deste ano houve registro de precipitação na capital paranaense. Além disso, em municípios metropolitanos o volume de chuva já está muito acima da média histórica para o mês de janeiro, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).



Desde o começo do ano até as 16 horas de ontem, a estação do Simepar localizada no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, já havia registrado 67,4 milímetros de chuva em 2023, sendo que apenas ontem, em uma hora de chuva, houve precipitação acumulada de 28,4 mm (42% do total no mês). Ainda assim, o número da capital paranaense segue distante da média histórica para o mês de janeiro, de 180,7 mm.



O meteorologista Reinaldo Kneib, no entanto, atenta para o fato de que, nos últimos dias (que também têm sido os mais chuvosos), a região Sul da cidade é que foi mais afetada pelo aguaceiro. “Como nossa estação está no Jardim das Américas, isso não foi captado”, afirma o especialista, ressaltando ser típico do verão a ocorrência de chuvas fortes e concentradas em alguns poucos bairros.



Para superar essa limitação geográfica, ele analisa também os dados coletados pela estação do Simepar localizada em Fazenda Rio Grande, município metropolitano que fica ao Sul de Curitiba. E lá o volume acumulado revela que as chuvas na Grande Curitiba estão bastante acima da média histórica em algumas localidades. É que costuma chover, ao longo de todo o mês de janeiro, 111,1 mm de chuva naquela cidade. Mas neste ano, até o dia 18, às 16 horas, já havia sido registrado 212 mm de precipitações em Fazenda Rio Grande – valor 90,8% acima da média histórica.

Aguaceiro provoca estragos e acidentes

O excesso de chuvas na Grande Curitiba tem provocado ocorrências diversas na capital e região metropolitana. Ontem, por exemplo, um homem foi atingido por um raio no Caximba. Ele foi atendido primeiramente por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, que solicitaram o apoio do Siate. A vítima estava consciente quando foi atentida, mas abalada.



Já no Aeroporto do Bacacheri, um hangar do Aereoclube do Paraná acabou sendo destelhado e o teto da estrutura, feito de zinco, ficou virado de cabeça para baixo no sítio aeroportuário. Ninguém ficou ferido na ocorrência, mas a imagem da situação chamou a atenção, ao ponto de o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, ir às redes sociais fazer um alerta sobre o aquecimento global: “Para quem não acredita em mudanças climáticas, ignora o desmatamento da Amazônia, finge que não vê as queimadas, apresentamos a fotografia do Hangar do Aéreo Clube do Paraná, no aeroporto do Bacacheri. Hoje, em Curitiba, desabou com a chuva diluviana da tarde deste dia 18 de janeiro. Em uma hora, entre 15:00 e 16:00 choveram intensamente 28,4 mm, com fortes ventos.A edificação para guardar aviões foi danificada pela pressão das águas”, escreveu Greca.



Além disso, foram registradas pela cidade diversas ocorrência de alagamentos, em bairros como Alto da XV, Bairro Alto, Butiatuvinha, Cabral, Centro, CIC, Cristo Rei e Rebouças, e dezenas de situações envolvendo quedas de árvore e galhos foram informadas ao município.



Centro de Monitoramento registrou mais de 150 mm de chuva em três dias na Capital

Desde a segunda-feira passada, quando as fortes pancadas de chuva que atingem Curitiba chegaram a mais de 150 milímetros na estação Pluviométrica do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden), localizada no bairro Umbará. No ano passado, foram instalados 11 pluviômetros na cidade que irão auxiliar na defesa em caso de perigo de alagamento. Na segunda-feira o registro foi de 46 mm de chuva ao longo do dia. Na terça-feira foram 52 mm de chuva. Ontem, no período operacional das 15 horas às 17h30, foram 56,1 mm de chuva.



Ontem, os bairros mais afetados foram o Cabral, Alto da XV, Centro e Bairro Alto. De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, não houve feridos, desabrigados ou desalojados na cidade. Segundo o alerta emitido pela Defesa Civil Nacional, no período de 16 a 23 de janeiro a região de Curitiba deve sofrer com chuvas intensas e localizadas, com volumes acima da média para o período.

Tempo

Vem mais chuva por aí…

A previsão do Simepar para os próximos dias é de mais precipitações na capital paranaense. Para hoje (quinta-feira, 19 de janeiro), por exemplo,´a previsão é de mais 8,1 mm de chuva, com precipitações a partir da tarde. Na sexta, mais água, e no sábado há a possibilidade de uma trégua. Contudo, a previsão, por ora, é que a partir de domingo já volte a chover, com a situação persistindo até quarta-feira, quando deve haver um novo intervalo nas chuvas.



Segundo Reinaldo Kneib, do Simepar, o cenário chuvoso na capital paranaense é favorecido pela proximidade da Serra do Mar e pela presença de um ar mais aquecido e elevados índices de umidade, o que geram um ambiente favorável ao desenvolvimento de áreas de chuva. “Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade ganham força, produzindo chuvas rápidas e localizadas, mas que devem ser fortes em algumas cidades. Risco para temporais localizados se mantém elevado”, prevê o Simepar para esta quinta-feira.



Pedidos pelo 156

Os grandes volumes de chuva registrados nos dois últimos dias (17 e 18) em Curitiba geraram 209 pedidos de ajuda de todas as regionais da Capital via Central 156 de Atendimento ao Cidadão. Conforme boletim divulgado às 17 horas de ontem, o maior número de solicitações vieram das regionais do Portão (92) e do CIC (44).

O maior volume de solicitações foi por queda de árvores ou galhos. Foram 144 situações desta natureza, entre as quais 106 com bloqueio de passagem em vias e passeios. Os pedidos por drenagem e macrodrenagem (situações de alagamentos e erosão ou desobstrução de rios e córregos) corresponderam a 13 solicitações feitas à Central. Foram 7 pedidos por lona feitas ao 156 para atender a moradores do CIC, Santa Felicidade, Tatuquara e Boa Vista.



Os dados correspondem aos registros feitos à Central 156 por telefone ou aplicativo. Outros pedidos por lona e atendimentos emergenciais foram feitos diretamente à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil , que atende pelo fone 199, e à Guarda Municipal (via fone 193).