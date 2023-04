Instagram

Geovane Soares foi condenado a 31 anos e 2 meses de prisão pelo atentado contra Camila de Andrade Pires Marodin, que ficou conhecida na mídia como “Trafigata”. O júri popular aconteceu nesta quarta (26) no Centro Judiciário do Ahu, em Curitiba. Apesar de responder a outros processos, neste julgamento Camila estava na condição de vítima.

Camila Marodin e Paulo Sergio Veiga foram alvos de um atentado a tiros em 3 de fevereiro de 2022, quando voltavam do mercado no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Na época, ela estava com tornozeleira eletrônica. Camila não ficou ferida, mas o amigo dela teve que ser internado.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia