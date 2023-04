MPPR /Reprodução

Antônio Henrique dos Santos foi condenado a 37 anos e seis meses de prisão em regime fechado pela morte da ex-mulher Tatiana Lorenzetti. A sentença foi lida já durante a madrugada desta quinta-feira, 13 de abril, pelo juiz Thiago Flôres Carvalho, no Centro Judiciário do Ahú, em Curitiba.

Santos é perito criminal e foi atleta da Seleção Brasileira de Luta Olímpica. Tatiana trabalhava como gerente da Caixa Econômica Federal e foi morta em dezembro de 2020, na saída do trabalho no bairro Capão Raso. Santos foi o mandante da morte. Ele encomendou o crime e pediu que parecesse um latrocínio (roubo seguido de morte).

O atirador Jonathan Alves da Silva, o “neguinho”, morreu em confronto com a Polícia Militar no dia do crime.

Na sentença desta quinta, Santos perdeu o cargo público e o direito sobre a filha, de 12 anos, fruto do relacionamento com Tatiana Lorenzetti.

Tatiana Lorenzetti, de 40 anos, era gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal e foi baleada na cabeça momentos depois de deixar o trabalho, no bairro Capão Raso, em Curitiba, no dia 28 de dezembro de 2020.

Inicialmente, a polícia suspeitava que o caso se tratava de um latrocínio (roubo seguido de morte), já que a bolsa da vítima foi levada pelo criminoso após o disparo de arma de fogo.