Reprodução

Acusado de matar a fisiculturista Renata Muggiati em Curitiba, o então namorado dela o médico Raphael Suss Marques vai a júri popular nesta semana. Ele é acusado de matar e jogar o corpo de Renata pela janela do apartamento onde viviam, no Centro de Curitiba. O começo do julgamento está previsto para começar amanhã.



O crime foi em 12 de setembro de 2015. Raphael Suss responde por homicídio qualificado (feminicídio, meio cruel, recurso que impossibilitou defesa da vítima e motivo torpe), lesão corporal e fraude processual. Ele está preso desde fevereiro de 2019.