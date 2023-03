Vacinação contra a gripe (Franklin de Freitas)

Desde 2010 o Sesi Paraná promove a campanha de vacinação contra a gripe como parte de uma série de ações de prevenção e cuidados para os colaboradores das indústrias.



O período para adesão deste ano vai até 10 de março, quando o agendamento do ato vacinal começará a ser realizado, por ordem de contrato. A aplicação acontecerá entre abril e junho, na própria empresa, no formato in company.



Sindicatos e indústrias associadas afiliadas à Fiep, pagam R$ 46 pela dose trivalente e R$ 61 pela quadrivalente; indústrias não associadas, R$ 55 e R$ 65, respectivamente; enquanto não indústrias R$ 70 e R$ 80, também respectivamente.