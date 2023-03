BPMOA

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no fim da manhã desta quarta (29) após ameaçar outro estudante com uma arma dentro do Colégio Estadual Irondi Pugliesi, em Arapongas, na região Norte do Paraná.

Ele tentou fugir, mas acabou localizado pela Polícia Militar nas imediações da escola. Um helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa) chegou a ser acionado para as buscas.

