Divulgação

Um adolescente de apenas 15 anos morreu na noite de quarta (12) em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, após inalar um desodorante aerossol e ter uma parada cardiorrespiratória dentro do Centro Estadual de Educação Profissional Manoel Moreira. A informação da Polícia Civil é que ele não inalou por causa de qualquer desafio na internet, porque fazia uso recorrente do líquido.

De acordo com a polícia, o adolescente estava no alojamento de ensino, quando inalou o desodorante e passou mal. Socorristas do Siate foram ao local, mas o adolescente já estava em parada cardiorrespiratória. Devido à morte do aluno, as aulas foram suspensas.

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) também divulgou nota de pesar: “A secretaria se solidariza, neste triste momento, com todos os colegas, professores e funcionários que conviviam com o aluno”.

Em nota do colégio divulgada em uma rede social, a direção pediu união para enfrentar “difícil momento”, se referindo também a morte de outro estudante da instituição na mesma data por complicações clínicas após um acidente automobilístico.

“Neste momento tão difícil sejamos todos fortes, nos acolhendo, nos apoiando e nos amparando. Somos uma família e juntos encontraremos apoio e força para enfrentar esse difícil momento”. Os dois estudantes eram naturais de Missal, no oeste do Paraná. A prefeitura também emitiu nota de condolência pela morte dos adolescentes.

“Que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento tão triste. São dois jovens que, infelizmente, perderam a vida, o que deixa todos muito entristecidos. Muita força aos familiares. Aos enlutados nossas condolências”.