Foto: PMPR

Um adolescente de 15 anos se envolveu em um grave acidente de trânsito nesta sexta-feira (21 de abril) em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo informações da emissora CATVE, o jovem trabalhava como motoentregador quando colidiu contra um carro, conduzido por uma mulher grávida e acompanhada de um bebê.

Imagens de câmeras de segurança, também divulgadas pela CATVE, mostram o momento da ocorrência. O adolescente, que pilotava em alta velocidade, seguia pela Rua Nereu Ramos, enquanto o carro Renault Captur vinha pela Rua Fortaleza. O motociclista fura o sinal vermelho e bate com tudo na lateral do outro veículo.

Para se ter noção da força da colisão, a motocicleta ficou completamente destruída e o capacete utilizado pelo adolescente rachou por conta do impacto, com o jovem sofrendo trauma cranioencefálico grave, fratura no rosto e no fêmur. Inconsciente, ele precisou ser intubado ainda na ambulância, a caminho do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

Já no carro atingido pela motocicleta, uma mulher de 29 anos, grávida de nove semanas, sofreu cortes na orelha e no pescoço. O filho dela, que ainda é bebê, também estava no carro e não ficou ferido.