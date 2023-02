Divulgação

Um homem, de 56 anos foi preso na manhã desta terça (14) suspeito de tentativa de estupro de adolescente de 17 anos, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. Segundo informações da Guarda Municipal de Curitiba, a jovem pulou da janela do primeiro andar quando o namorado da mãe tentou entrar no quarto dela nu.

