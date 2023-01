Divuçgação/Latam

A Latam terá 80 voos extras no Paraná (principalmente pelos aeroportos de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu) durante o Carnaval 2023. Na comparação com fevereiro de 2022, a Latam terá no mesmo mês de 2023 a ampliação das rotas do aeroporto de Curitiba para São Paulo/Guarulhos (31 para 47 voos semanais) e São Paulo/Congonhas (39 para 53 voos semanais).



No aeroporto de Londrina, o incremento será observado na rota para São Paulo/Guarulhos (10 para 19 voos semanais). A partir de Foz do Iguaçu, a empresa acrescenta mais voos para São Paulo/Congonhas (8 para 17 voos semanais) e Brasília (3 para 6 voos semanais). A empresa aérea também opera em Maringá e Cascavel, ambos destinos com voos diários para São Paulo/Guarulhos.