BR-277

O sábado (11) começou com fila e lentidão na BR-277, em Morretes, no trecho que liga Curitiba ao Litoral do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), há cerca de 2 km de fila no Km 42 da rodovia no sentido Litoral e mais 1 km de fila no Km 33, na pista sentido Litoral.

Para Curitiba, não há registro de filas. Não há filas na BR-376, conforme última atualização na manhã deste sábado.

O afundamento de pavimento atinge 500 metros no quilômetro 33,5, em Morretes, no Litoral do Paraná.