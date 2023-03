(Luiz Costa/SMCS)

Programas culturais, atividades esportivas e serviços para a população marcam a terceira semana de comemorações pelos 330 anos de Curitiba, celebrados no dia 29 de março. Tem também novidades para a Saúde e para a Educação, com mais recursos e espaços públicos liberados para a comunidade.

Um dos destaques da semana é a entrega para a população da Biblioteca Darcy Ribeiro, no Centro da cidade. O espaço estará aberto à comunidade acadêmica e às famílias, inclusive com atendimento noturno, mediante agendamento. O evento de inauguração está marcado para esta segunda-feira (13/3).

Na área da Saúde, a semana também será de boas notícias para os moradores de Curitiba. Na terça-feira (14/3) será feita a entrega de R$ 4 milhões em equipamentos para hospitais do SUS Curitibano, adquiridos com repasses de emendas da Câmara Municipal de Curitiba.

No mesmo dia, a clínica odontológica da Unidade de Saúde Bom Pastor, no bairro Vista Alegre, vai ser reinaugurada dentro do novo modelo estrutural, com individualização dos atendimentos, proporcionando maior privacidade e segurança aos profissionais e usuários.

Cidade que acolhe

Quarta (15/3) e quinta-feira (16/3) será a vez dos eventos da área social.

Na quarta-feira, a Praça da Solidariedade, no bairro Rebouças, será o espaço para o II Mutirão Social para Pessoas em Situação de Rua. Serão ofertados serviços, principalmente nas áreas da assistência social, trabalho e jurídica.

No mesmo local o Ônibus Lilás vai atender as mulheres, oferecendo informações referentes aos tipos de violência doméstica e familiar.

À tarde, vai ser reinaugurado o Centro Dia Amigo Curitibano, unidade da FAS que atende pessoas com deficiência no Alto Boqueirão. O local passou por uma ampla reforma, com melhorias no telhado, estacionamento, cozinha, copa, sala dos cuidadores e de informática, banheiros adaptados, salas das oficinas de habilidades sociais e de costura temática.

Com a obra, a unidade ganhou quadra de esportes, almoxarifados interno e externo (da horta), banheiros adaptados na parte nova e área de serviços, além de uma cisterna para captação da água da chuva.

Árvores por toda a cidade

Está previsto para quinta-feira o plantio da árvore de número 330 mil, como continuidade do projeto 100 Mil Árvores para Curitiba, lançado em setembro de 2019.

E quando o assunto é esporte, a semana terá a entrega do Centro de Referência em Esporte e Atividade Física, na Vila Guaíra, renovado. O espaço é destinado ao desenvolvimento de ações voltadas aos atletas e entidades incentivados pelo Programa Municipal de Incentivo ao Esporte.

No domingo (19/3), será a vez do 33º Grande Prêmio Curitiba de Ciclismo, no Parque Náutico. São esperados 500 participantes entre atletas federados e não federados, de vários estados.



Programação semanal dos 330 anos de Curitiba

Roda-gigante da Santos Andrade, carrossel do Passeio Público e carrossel do Parque Tanguá – De terça a sexta-feira, das 12h às 20h; sábados e domingos, das 9h às 20h

Segunda-feira (13/3)

15h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Praça Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Franco, 2.335 – Centro)

16h30 – Inauguração da Biblioteca Darcy Ribeiro (Rua Ébano Pereira, 359 – Centro)

19h45 – Homenagem ao prefeito durante concerto do pianista curitibano Stefan Iatcekiw – Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido)

Terça-feira (14/3)

12h – Entrega de equipamentos para hospitais do SUS Curitibano – Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde (Rua João Bettega, 3.350 – Cidade Industrial de Curitiba)

15h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)

16h30 – Reinauguração da clínica odontológica da US Bom Pastor (Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre)

Quarta-feira (15/3)

8h às 13h – II Mutirão Social para Pessoas em Situação de Rua – Praça Solidariedade (Rebouças)

8h30 às 12h30 – Ônibus Lilás – Praça da Solidariedade (Rebouças)

16h30 – Reinauguração Centro Dia Amigo Curitibano – Rua Wilson Dacheux Pereira, 1.840 – Alto Boqueirão

Quinta-feira (16/3)

11h – Inauguração do Centro de Referência em Esporte e Atividade Física (R. Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra)

15h – Plantio da árvore de número 330 mil no Passeio Público(Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

15h30 – Formatura do Empregotech – Auditório do Senac (Rua André de Barros, 750 – Centro)

16h30 – Curitiba FilmComission

Sexta-feira (17/3)

17h – Honoris Causa (evento da Assessoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial) – Auditório da Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru)

19h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Sábado (18/3)

19h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Atividades esportivas e de lazer, em toda a cidade, promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

Domingo (19/3)

7h – 33º Grande Prêmio Curitiba de Ciclismo – Parque Náutico

12h – Auto da Fundação de Curitiba – Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

19h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Atividades esportivas e de lazer, em toda a cidade, promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude