(Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Brasil é atualmente o segundo país com maior percentual de jovens “Nem Nem” do mundo, ficando apenas atrás da África do Sul. O estudo, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aponta que 36% das pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos não estudam nem trabalham no país.



Para Brenda Santos, diretora de Operações da JA Brasil, entidade que atendeu a mais de 300 mil jovens em 2022, é preciso que haja uma reunião de esforços para tirar o Brasil desse ranking, que pode gerar um colapso social sem precedentes.



“Podemos afirmar que os jovens, principalmente os das classes mais pobres, foram deixados à deriva nos últimos dois anos. A JA Brasil, juntamente com seus parceiros, trabalhou no sentido de não deixar essa crise ficar ainda maior. Precisamos que os governos olhem definitivamente para esse problema, que já chegou ao seu limite”, alerta Brenda.