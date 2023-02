Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Boa parte do Paraná, inclusive Região Metropolitana de Curitiba e parte do Litoral, segue em alerta laranja para tempestades até pelo menos as 10 horas desta quinta (16), com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Segundo balanço do Simepar, as tempestades que predominaram sobre as regiões paranaenses desde a madrugada já ocasionaram chuva bem expressivas principalmente nas regiões central, oeste e sul da região noroeste do do Estado. Os maiores volumes de chuva registrados até as 17h foram em Cascavel, 73,0 mm e Toledo, 76,8 mm.

As outras regiões do Paraná que estão em alerta laranja são Norte Pioneiro Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense.

Outra parte do Estado, de acordo com o Inmet, está em alerta amarelo para temporais, com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.