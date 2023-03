ALUGA-SE ALUGA

De acordo com o relatório mensal de preços de janeiro do Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, o aluguel em Curitiba teve alta de 24,40% no acumulado dos últimos 12 meses. Além disso, o valor médio mensal para alugar um imóvel na cidade fechou em R$ 1.998,47 logo no primeiro mês desse ano.



Para quem pensa em comprar um imóvel na capital paranaense, o valor do m2 abriu 2023 custando, em média, R$ 8.944,06. O levantamento ainda aponta uma alta de 18,07% no preço do m2 nos últimos 12 meses.



Na análise por região, Boqueirão é a mais barata para alugar um imóvel, com um valor médio mensal de R$ 1.050,51. Já Santa Felicidade tem o maior preço entre as regiões, com um valor médio de R$ 2.732,56 por mês.