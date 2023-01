Aluguel em Curitiba subiu mais que a média nacional (Franklin de Freitas)

O Índice FipeZAP+ de Locação Residencial registrou uma alta de 0,88% em dezembro de 2022, acelerando ante o avanço de 0,79% no mês anterior, na média nacional. O ano passado fechou com crescimento de 16,55%. Em Curitiba, a alta verificada em dezembro foi de 0,78%, mas o ano encerrou com 24,47% a mais.



Em termo de perspectiva histórica, trata-se do maior resultado anual apurado pelo índice desde 2011 na média do País, período em que os preços de locação se elevaram, em média, 17,30%.



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, fechou 2022 com uma taxa de 5,79% acumulada no ano.



Individualmente, todas 25 cidades monitoradas exibiram incremento nos preços em 2022, incluindo as 11 capitais que fazem parte do monitoramento, onde essa valorização se deu em termos reais (isto é, acima da inflação): Goiânia (+32,93%); Florianópolis (+30,56%); Curitiba (+24,47%); Fortaleza (+21,33%); Belo Horizonte (+20,01%); Rio de Janeiro (+17,93%); Recife (+17,07%); Salvador (+16,56%); São Paulo (+14,63%); Porto Alegre (+11,14%); e Brasília (+9,15%).



O preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 36,65/m² em dezembro de 2022 no País. São Paulo preservou sua liderança com o preço médio de locação residencial mais elevado (R$ 45,50/m²). Curitiba fechou com o preço médio de R$ 29,62/m².



Os bairros mais valorizados são o Batel (R$ 35,7 /m²), Juvevê (R$ 33,5 /m²), Bigorrilho (R$ 32,3 /m²), Centro (R$ 30,7 /m²), Portão (R$ 30,4 /m²), Água Verde (R$ 28,0 /m²), Cabral (R$ 27,5 /m²) e Ahu (R$ 26,5 /m²).



Os preços considerados se referem a anúncios para novos aluguéis. O Índice FipeZAP+ de Locação Residencial não incorpora em seu cálculo a correção dos aluguéis vigentes.