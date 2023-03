(Reprodução Instagram @clubecuritibano e ccnatacao

Uma criança, aluna de natação do Clube Curitibano (um dos mais tradicionais de Curitiba) viu um homem filmando o vestiário das meninas no período da tarde e contou para a mãe. Neste período o vestiário é frequentado por meninas com idade entre 9 e 12 anos.

