Acervo pessoal

Quatro estojos de canetinhas, três meses de dedicação e o primeiro lugar no Concurso 330 anos de Curitiba. Pedro Fernandez Cavalcante tem 7 anos, está no 2º ano do Ensino Fundamental Bilíngue do Colégio Sesi Internacional do Portão, em Curitiba, e é apaixonado por arte. A paixão despertou o desejo de colorir o mapa do Projeto Vamos Pintar Curitiba 330 anos por meio da técnica de pontilhismo, com a qual venceu na categoria Infantil do concurso.

A mãe, Viviane Regina Weçoski Fernandez, conta que Pedro teve a ideia de pintar o mapa com pontinhos a partir de uma aula de Artes. “Ele ama as aulas de Artes e tudo o que a professora ensina, é lei lá em casa. Então, peguei todas as canetinhas que tinha e ele começou nessa saga de pontilhar o mapa”, conta.

De início, o planejamento de Pedro para o mapa contemplava as técnicas aquarela e pontilhismo. Por fim, decidiu focar nos pontos.

Para algumas representações turísticas no mapa, Pedro quis usar as referências de cores reais. Em outros, soltava a criatividade. “Foi muito divertido e estou muito feliz”, diz o pequeno artista. Pedro recebeu o prêmio do Concurso – um tablet – nesta sexta-feira, dia 24. Para a mãe, o resultado é motivo de muito orgulho. “Estou muito feliz por ele, por poder ver a felicidade do Pedro em ganhar esse prêmio.”

A coordenadora de Educação da unidade, Débora Carvalho Seehagen Domiciano, afirma que a premiação confirma o processo de aprendizado significativo realizado pelo Colégio Sesi Internacional do Portão. “Estamos muito orgulhosos pelo Pedro. Com autonomia, ele aplicou a técnica aprendida em sala de aula para além do ambiente escolar, fazendo uso da aprendizagem de forma real em sua vida. Mesmo estando no início de sua trajetória escolar, Pedro sempre demonstra muito interesse e envolvimento nas propostas apresentadas. Essa premiação vem celebrar a dedicação.”

A professora de Artes de Pedro, Mara Do Rocio Schultz Freitas, conta que, quando falou sobre pontilhismo na sala de aula, pediu para que os alunos imaginassem o mundo todo como se fosse feito de pontos. “Foi então que Pedro disse que amou a técnica e que iria colorir o mapa dessa forma. Eu mesma pensei que seria um trabalho intenso, mas fiquei muito feliz e orgulhosa ao saber que a utilização dessa técnica fez com que ele fosse finalista e, hoje, ganhasse o primeiro lugar”, comenta.

Para a gerente de Educação, Raquel do Nascimento, a premiação é prova do trabalho desenvolvido no Colégio Sesi, com a valorização da arte e da criatividade nas atividades educacionais. “É uma grande honra para nossa instituição fazer parte de um concurso tão importante como este, que celebra a história e a cultura de nossa cidade. Acreditamos que a participação dos nossos alunos em concursos e eventos culturais é essencial para o desenvolvimento de habilidades e competências, bem como para o fortalecimento da autoestima e da confiança em si mesmos. Parabenizamos também a nossa professora de Artes, miss Mara, pelo incentivo e apoio aos nossos alunos em sua jornada educacional e artística”, diz Raquel.

O mapa do Projeto Vamos Pintar Curitiba 330 anos, utilizado para a seleção do concurso, é formado por mais de 2 mil desenhos que ilustram regiões, pontos turísticos, estabelecimentos comerciais e personagens típicos da capital.