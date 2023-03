(Divulgação)

A partir de agora, os estudantes da rede municipal que participam do programa Escola + Esporte = 10 têm mais uma opção de prática esportiva. A Rua da Cidadania do Boa Vista é o local das aulas de hóquei sobre patins, esporte bastante conhecido por ser praticado no gelo, mas que foi adaptado para ser jogado também em quadras.

A modalidade pode ser praticada por meninos e meninas e ajuda no desenvolvimento motor, agilidade e equilíbrio, além de desenvolver o raciocínio e a competitividade.

“Ampliamos a oferta de modalidades e vagas para consolidar nossa cidade como Capital do Esporte. Atualmente as crianças já conseguem assistir aos jogos de hóquei pela TV e por isso oferecemos mais esta opção de atividade física para os pequenos”, disse o chefe de núcleo de Smelj no Boa Vista José Machado Netto.

As aulas são ministradas pelos professores Karine Alcaraz e Enéas Marcondes e durante a atividade as crianças têm contato com equipamentos como tacos, patins e o disco de borracha.

Rebeca Braghini levou o filho Samuel, de 8 anos, para participar da aula e ficou encantada.

“Esporte é muito importante para o desenvolvimento das crianças e o Samuel adorou a aula de hóquei. A Prefeitura está de parabéns por oferecer mais esta opção”, disse a mãe orgulhosa.

Edvania Braga também levou o filho José para conhecer o esporte. E não foi apenas ele que gostou da aula.

“Eu estou encantada com a estrutura que encontrei aqui no Boa Vista. Os professores são muito legais, o José adorou e com certeza vai ficar por aqui por muito tempo”, disse a Edvania.

As aulas acontecem na Rua da Cidadania Boa Vista às quartas feiras. Das 9h às 10h são 15 vagas para alunos de 11 a 15 anos e das 10h às 11h são 15 vagas para crianças de 6 a 10 anos. Os participantes fazem parte da rede de ensino municipal.

Ainda existem vagas abertas e as inscrições podem ser feitas pelo Portal Curitiba em Movimento.