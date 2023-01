Divulgação/GMA

Uma equipe de área da Guarda Municipal de Araucária foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Costeira no início da madrugada da segunda-feira (23). No local, a Guarnição foi recebida pelo suposto agressor com xingamentos e ameaças inclusive de morte.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI