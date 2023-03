ESCRITOR CARLOS AUGUSTO PROCURADOR DO MUNICIPIO

“Amores mais que perfeitos” é o livro que marca a entrada de Carlos Augusto V. da Costa no mundo da literatura. Neste primeiro romance, Costa narra em terceira pessoa a história de Eduardo, que se vê envolvido em uma armadilha.



Eduardo é um advogado que trabalha como mediador em grandes licitações nos bastidores da cúpula de política entre Curitiba e Brasília. Em uma das viagens, após levar um ‘bolo’ de um cliente em um restaurante, ele inicia uma conversa com a mulher da mesa ao lado. A conversa, regada a doses de whisky, termina com um apagão. No dia seguinte, acorda em um quarto de hotel e se dá conta que caiu em uma armadilha. O romance é conduzido pela busca do autor desta armadilha onde presente, passado e futuro se intercalam.

O livro é da Platô Editorial, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), pode ser comprado pelo site www.platoeditorial.com. Formado em Direito pela UFPR (1988), Costa tem especialização em Sociologia Política pela UFPR e em 1996 ingressou nos quadros da Procuradoria-Geral do Município de Curitiba.

Carlos Augusto Costa nasceu em Curitiba em 1965, mas foi criado em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Ele é colunista do jornal “Bem Paraná”, onde escreve sobre Direito e Política na seção “Questão de Direito”.