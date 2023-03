Diversificação dos processos construtivos passa pelo uso de madeira (Maíra Acayaba)

A indústria da construção civil brasileira está atenta à necessidade de tornar seus processos produtivos cada vez mais sustentáveis, reduzindo os impactos do setor na exploração de recursos naturais não renováveis, na geração de resíduos e nas emissões de gases de efeito estufa. Uma das principais alternativas para isso, que se consolida em vários países e começa a ganhar cada vez mais espaço no Brasil, é o uso de sistemas construtivos em madeira proveniente de florestas plantadas.

Para aprofundar as discussões sobre o tema, com foco principalmente no potencial do Estado para explorar esse mercado, a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) realiza em março, em Curitiba, a exposição Woodlife Sweden. Promovida em parceria com a Embaixada da Suécia e o Swedish Institute, ela mostra 40 projetos realizados no país europeu com a utilização de madeira engenheirada na estrutura e composição das edificações.

A exposição será aberta no dia 6 de março, com um workshop que reunirá especialistas e empresários brasileiros e suecos. Além de apresentar as tendências sobre o uso de madeira engenheirada, o evento também tratará de outros sistemas construtivos em madeira, como o wood frame, que já é mais difundido no Brasil e está prestes a ter oficializada uma norma técnica.

Diversificação

José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), uma das entidades que apoiam o evento, afirma que o setor tem consciência de que é necessário diversificar sua forma de atuação. “Nós entendemos que a construção civil é o principal item da pauta de sustentabilidade, porque somos grandes usuários de recursos naturais e emitimos muito ao transportar os produtos”, diz. “É muito importante que a gente diversifique os sistemas construtivos para que você tenha mais oportunidades e condições de atender a demanda, principalmente com o uso da madeira, que é uma construção sustentável”, acrescenta.

Para Martins, o grande desafio atual é encontrar meios para consolidar o mercado de construções em madeira no Brasil. “Hoje ainda temos uma participação muito pequena em relação a alguns outros países que têm como um grande pilar os sistemas construtivos em madeira”, diz. Em sua opinião, a criação desse mercado passa, inclusive, pela superação de barreiras culturais. “Sou da região Sul, culturalmente me criei em uma casa de madeira e, para mim, não tem problema. Mas, em determinadas regiões do país, é como se fosse um produto de qualidade inferior, o que a gente sabe que não é, pois tem muita tecnologia envolvida”, completa.

Novas tecnologias

Essa tecnologia é garantida por processos industriais e de engenharia utilizados na fabricação de painéis ou elementos estruturais de madeira. Assim, essas peças ganham mais homogeneidade, resistência e durabilidade, podendo ser utilizadas com segurança em construções. No caso do processo de madeira engenheirada, que possibilita peças e vigas maiores, o material pode ser utilizado até para a construção de prédios altos – um mercado ainda em desenvolvimento no país.

No Brasil, porém, já vêm conquistando mercado as construções em wood frame, que é um sistema estruturado em peças leves de madeira maciça serrada. Tecnologia que foi trazida ao país por meio de uma mobilização liderada pelo Sistema Fiep. Um trabalho que começou em 2009, com a realização de uma missão técnica-empresarial à Alemanha e a posterior instalação da Comissão Casa Inteligente para estruturar a implantação dessa tecnologia construtiva no país.

“Wood frame é a execução de obra por meio de um complexo industrial”, explica o engenheiro Euclesio Finatti, assessor parlamentar e empresarial da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). “São feitas casas e prédios de até quatro pavimentos com uma estrutura de madeira que é toda desenvolvida em uma fábrica, montando no canteiro de obra. Fazendo de forma industrializada, a gente consegue diminuir custos, otimizar e desenvolver”, acrescenta Finatti, que coordenou a comissão desde seu início.

Desse movimento liderado pelo Sistema Fiep, uma das empresas que surgiu foi a Tecverde, indústria paranaense que hoje é líder em construções em wood frame no Brasil. Desde sua criação, em 2010, a empresa já entregou 7 mil unidades feitas com esse sistema construtivo.

Normatização

O mercado do wood frame deve ganhar ainda mais impulso a partir deste ano. Nas próximas semanas, deve ser oficializada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) uma norma técnica específica para esse sistema construtivo, dando ainda mais segurança a empresas e consumidores interessados na tecnologia. “A norma está pronta e entrou na terceira audiência pública. As dúvidas que ainda existiam foram sanadas e a norma deve ser sancionada nos próximos dias”, diz Finatti.

Para o engenheiro, a nova norma e a realização do Woodlife Sweden, com a mobilização de representantes de todos os elos da cadeia produtiva e do setor público possibilitada pelo evento, serão marcos importantes para o mercado de construção em madeira no Brasil. “Tenho absoluta convicção de que é um início importante e vamos usar isso para dar continuidade a essa história da construção civil brasileira, que precisa mudar, precisa parar de empilhar tijolo”, afirma. “E o Crea-PR está nisso porque estamos falando de uma cadeia produtiva em que há muitas áreas da engenharia envolvidas”, completa.

José Carlos Martins, da CBIC, também considera que a mobilização proporcionada pelo Woodlife Sweden pode ajudar na ampliação desse mercado. “De alguma forma precisamos começar a pensar qual é a estratégia para expandir esse mercado de construções de madeira. O que a gente puder, temos que fazer para difundir, divulgar e ampliar esse mercado com um produto que traz todas as características de sustentabilidade”, conclui.

Sobre o Woodlife Sweden

O Campus da Indústria do Sistema Fiep, em Curitiba, receberá, entre os dias 6 e 24 de março, a exposição Woodlife Sweden. A iniciativa apresenta 40 projetos que representam um paradigma iminente na indústria da construção civil, a partir da utilização de madeira engenheirada na estrutura e composição das edificações. A exposição será inaugurada com a realização de um workshop, em que o tema será abordado por especialistas e empresários suecos e brasileiros.

A Woodlife Sweden, exposição que já percorreu outros países, mostra projetos de várias escalas, e de toda a Suécia, que fazem uso da madeira engenheirada. Neles, a madeira encontra o seu lugar em habitações, edifícios comerciais e espaços públicos: um material universalmente relevante, que ajuda a desenvolver uma economia circular verde.

Workshop

A exposição será aberta com um workshop, no dia 6 de março, a partir das 14 horas. Para participar, é preciso se inscrever neste link. Confira a programação completa:

· 14h00-14h30: Abertura

· 14h30-15h30: Experiência sueca de construção sustentável em madeira

Robert Schmitz – Architect and Partner da White Arkitekter

· 15h30-16h00: Financiabilidade da construção sustentável em madeira no Brasil

Joaquim Levy – Ex-ministro da Fazenda do Brasil

Marcelo Thomé da Silva de Almeida – Presidente da Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero)

· 16h00-16h30: Intervalo

· 16h30-18h00: Painel Técnico

Produção e condução florestal: Erich Schaitza – Chefe-geral da Embrapa Florestas

Processos de industrialização: Patrick Reydams – COO da Urbem

Avanços na norma Woodframe no Brasil: Guilherme Stamato – Diretor executivo da Stamade

Debates com Painelistas: moderação de Euclesio Finatti – Assessor parlamentar e empresarial da presidência do CREA-PR

· 18h00-18h15: Missão empresarial para Alemanha, Áustria e Suécia

· 18h15-18h30: Encerramento

· 19h00-19h30: Abertura oficial da exposição

Realização e apoio institucional

A Woodlife Sweden foi concebida em 2020 pelo Swedish Institute e pelo Architects Sweden, em colaboração com a Swedish Wood, o Swedish Wood Award e a Federação Sueca das Indústrias Florestais. Na edição de Curitiba, a exposição é promovida pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Embaixada da Suécia em Brasília e Swedish Institute.

O evento conta, ainda, com apoio institucional da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (Apre), Sistema Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR), Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Paraná (IAB-PR), Fundação Araucária, Embrapa Florestas, Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre), Paraná Metrologia e Senai, por meio do Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Estruturas e do Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário.