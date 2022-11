Divulgação

A primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro Ana Botafogo é uma das estrelas do Natal de Curitiba este ano. Ana e mais quatro solistas convidados do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e do Carolina Ballet, dos Estados Unidos, estarão no elenco de O Quebra-Nozes, que será apresentado de 30 de novembro a 4 de dezembro nas Ruínas de São Francisco, com entrada gratuita, sempre às 20h.

A produção é da Curitiba Cia De Dança, fundada e dirigida por Nicole Vanoni, que programou também uma apresentação especial do espetáculo na Ópera de Arame, no dia 6 de dezembro. Neste caso, os ingressos podem ser adquiridos pelo site Disk Ingressos.

A coreografia O Quebra-Nozes tem sido apresentada durante a programação de Natal de Curitiba desde 2019. Desta vez, a companhia curitibana estará com 38 bailarinos em cena.

A montagem vem renovada com uma concepção que mescla balé clássico e contemporâneo, conferindo uma nova maneira de contar essa história clássica do Natal.

Estrelas convidadas

Além da mais famosa bailarina do Brasil interpretando a mãe de Clara, uma das protagonistas, o espetáculo do Natal curitibano tem como convidados os solistas Cicero Gomes, primeiro bailarino do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, como o príncipe; Márcia Jaqueline, também primeira bailarina do Theatro Municipal, como Fada Açucarada; Romulo Castilho, do Carolina Ballet (EUA), como o boneco Quebra-Nozes; e Bárbara Mel, também do Carolina Ballet, como Clara.

O Quebra-Nozes é um dos três balés criados pelo compositor Tchaikovsky. Sua história é baseada em um fragmento do conto de E.T.A. Hoffmann, conhecido como O Quebra-nozes e o Rei dos Camundongos, interpretado no idioma francês pelo autor Alexandre Dumas.

Serviço

O Quebra Nozes no Natal de Curitiba

Apresentações da Curitiba Cia de Dança com os bailarinos convidados Ana Botafogo, Cicero Gomes, Márcia Jaqueline, Romulo Castilho e Bárbara Mel

Datas: de 30 de novembro a 4 de dezembro. De quarta-feira a domingo, às 20h

Local: Ruínas de São Francisco – Centro Histórico

Gratuito

Data: 6 de dezembro (terça-feira), às 20h

Local: Teatro Ópera de Arame (R. João Gava, 920 – Abranches)

Ingressos: R$ 150 (meia R$ 75), R$ 140 (meia R$ 70) e R$ 130 (meia R$ 65). Ingressos à venda pelo Disk Ingressos

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Uninter, Banco do Brasil, Marista, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br