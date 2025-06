A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu que a bandeira tarifária para o mês de julho permanece vermelha patamar 1, a mesma sinalização que ocorreu em junho. Com isso, as contas de energia elétrica continuarão recebendo adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Segundo a Aneel, a continuidade do cenário de chuvas abaixo da média em todo o país reduz a geração de energia por hidrelétricas. A agência reforça a necessidade do uso consciente de energia no lar.

Com informações da Agência Brasil.