Governo presenteia Curitiba com Cinema na Praça pelo aniversário de 330 anos da cidade (Crédito: Divulgação/Valdelino Pontes/SECID)

O Governo do Estado do Paraná irá presentear a população de Curitiba pelo aniversário de 330 anos da cidade com uma programação muito especial. Depois de circular por mais de 100 municípios do Paraná, o projeto Cinema na Praça vai chegar na capital paranaense pela primeira vez, a partir do dia 06 de março, em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba. A programação é totalmente gratuita e irá percorrer cinco bairros da Capital: Cidade Industrial, Tatuquara, Sítio Cercado, Cajuru e Boqueirão.

O protocolo de intenções para viabilizar as exibições foi firmado nesta sexta-feira (03) pela Secretária de Estado da Cultura do Paraná, Luciana Casagrande Pereira e pelo prefeito em exercício, Eduardo Pimentel. “É uma oportunidade especial para as famílias dos nossos bairros participarem dessa data tão especial que é o aniversário da nossa cidade. Isso demonstra a integração do governo estadual com o município”, afirma Pimentel.

A primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, participou do evento no Palácio Solar 29 de Março e destacou que é uma grande honra para o Governo do Paraná presentear o município de Curitiba com o Cinema na Praça, uma ação até o momento inédita na Capital.

“Desde que o projeto começou a rodar pelo Interior, e mais recentemente pelo Litoral, nós recebemos muitas mensagens nas redes sociais de pessoas que moram na capital e que gostariam de vivenciar essa experiência maravilhosa também por aqui”, destaca Luciana Saito Massa. “O aniversário de 330 anos de Curitiba é a ocasião perfeita para esse presente, que muito nos alegra e temos a certeza de que levará alegria e união para muito mais pessoas”.

AGENDA NA CAPITAL – Diferentemente dos municípios onde a carreta do Cinema na Praça já itinerou, Curitiba conta com salas de cinema – mas nenhuma a céu aberto e gratuita. A ideia é, portanto, levar alegria e diversão para quem não tem cinema perto de casa.

O público curitibano poderá assistir, de graça, aos filmes dublados e legendados “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios de Família” e “Os Croods 2 – Uma nova era”. Sempre às 19h, eles serão exibidos nos bairros Cidade Industrial (6/3), Tatuquara (7/3), Sítio Cercado (8/3), Cajuru (9/3) e Boqueirão (10/3). Cada sessão contará com 400 cadeiras.

SOBRE O PROJETO – O Cinema na Praça é um programa idealizado pelo Governo do Estado do Paraná que tem como principal objetivo levar uma sala de cinema itinerante para cidades que não possuem acesso a este tipo de equipamento cultural.

O programa está inserido na linha de Fortalecimento de Políticas Públicas de Cultura e vinculado às metas do Plano Estadual de Cultura. Promove descentralização e circulação audiovisual em todos os municípios paranaenses, integrando praças e parques, no aprimoramento das políticas de formação de público – especialmente o infantil.

Realizado desde 2019, o Cinema na Praça já passou por mais de 100 municípios do Estado, atingindo mais de 100 mil paranaenses. Sempre um sucesso de participação popular, exibe filmes de classificação livre, entrada gratuita e acessibilidade – filmes dublados e com legenda.

Na primeira edição, em 2019, o projeto alcançou 24 mil espectadores em 32 cidades. O filme exibido foi “Hotel Transilvânia”. Em 2022, foram exibidos os filmes “Patrulha Canina – O filme” e “A Família Addams 2 – Pé na estrada”, atingindo cerca de 15 mil espectadores.

Na atual etapa do projeto estão sendo atendidos 54 municípios, todos com menos de 30 mil habitantes, nas oito macrorregiões histórico-culturais do Paraná. Esta temporada teve início em 06 de outubro de 2022 e prossegue até 12 de fevereiro de 2023 com “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios de Família” e “Os Croods 2 – Uma nova era”.