Apresentação do Auto da Fundação de Curitiba para as crianças do Cajuru como parte das festividades alusivas ao aniversário de Curitiba. Foto: Ricardo Marajó/ SMCS

Nesta semana, a extensa programação que celebra os 330 anos de Curitiba é marcada pela comemoração de conquistas e por atrações culturais, além de outros eventos.

A partir desta quarta-feira (1/3) começa a ser apresentado o Auto da Fundação de Curitiba, na Rua da Cidadania do Bairro Novo, no Sítio Cercado, e no fim de semana será reaberto o Teatro do Paiol. Na quinta-feira (2/3), a cidade comemora a marca de 800 km de asfalto novo implantados desde 2017.

O Auto da Fundação estreia no Bairro Novo e vai passar por todas as regionais, ocorrendo ainda esta semana nas Ruas da Cidadania do Tatuquara (2/3) e Boqueirão (3/3). O mesmo espetáculo, mas em versão ampliada, será exibido nos fins de semana no Memorial de Curitiba, no Passeio Público, na Câmara Municipal e no Teatro da Vila.

Ainda nesta semana serão entregues à comunidade dois CMEIs revitalizados: Vila Osternack e Santa Izabel. Somente no ano passado, a Educação investiu R$ 12,2 milhões em manutenção, ampliação e revitalização de escolas e creches públicas, com 379 unidades atendidas.

Asfalto novo

Na quinta-feira (2/3), Curitiba alcança a marca de 800 km de asfalto novo pela cidade. Lançado em 2017, o programa de recuperação da malha viária chegou a quase 1.400 ruas que foram beneficiadas com intervenções concluídas ou em andamento, sendo que algumas delas receberam mais de uma intervenção em diferentes trechos.

As ações priorizaram ruas com unidades de saúde e escolas; as que servem de ligação entre bairros e estão no itinerário do transporte coletivo; e, ainda, aquelas escolhidas pela população pelo 156 e pelo programa de consultas públicas Fala Curitiba.

De volta à cena

No fim de semana (4 e 5/3), o Teatro do Paiol volta à cena musical curitibana em grande estilo. Três divas da canção brasileira, Alaíde Costa, Eliana Pittmann e Rosa Marya Colin, se unem no show Pérolas Negras, que marca a reabertura do local. Serão duas apresentações, sábado e domingo (4 e 5/3), às 20h.

O Teatro do Paiol passou em 2022 por obras de recuperação estrutural. Símbolo da cultura curitibana, o espaço recebeu reforços nas paredes do anel externo, portas e janelas, tratamento de rachaduras, melhorias no sistema de captação de águas pluviais, reforma geral do telhado e troca do isolamento acústico.

As obras foram importantes para aumentar a durabilidade, garantir segurança e melhorar as condições de uso do imóvel, construído em 1906.

Programação semanal dos 330 anos de Curitiba