Divulgação/Ascom Pinhais

A exposição dos dinossauros, que no último ano foi sucesso de público atraindo mais de 100 mil visitantes de toda a Região Metropolitana de Curitiba, está de volta a Pinhais em comemoração ao aniversário de 31 anos do município.



Novamente o local será um dos cartões postais de Pinhais, o Parque das Águas. Nesta edição, a atração recebe o nome de Jurassic Park das Águas, sendo inaugurada no dia 3 de março, a partir das 10h.



O público terá a oportunidade de conhecer 50 esculturas de diferentes espécies de dinossauros. A novidade deste ano é inspirada no filme Jurassic Park, com a criação de um espaço, um “laboratório abandonado” para visitação do público.



A entrada para a exposição é gratuita, sendo uma excelente opção de passeio para as famílias, em especial, as crianças que se encantam com os dinossauros criados pelo artista Jonas Corrêa que confecciona as peças em fibra, resina e tinta.