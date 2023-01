O ano de 2023 começou com aumento no número de vagas para estágio e aprendizagem profissional. Para dar conta da demanda, a Geração de Emprego e Renda e a Apoio ao Desenvolvimento Regional (Gerar) realizou um mutirão, na sede da instituição, no bairro CIC. Cerca de 150 jovens foram atendidos, receberam preparação para a entrevista e serão encaminhados para vagas.

Conforme Caroline knuppel Mendes, do setor de Recrutamento da Gerar, é comum o aumento de vagas no início do ano, pois muitos jovens estão iniciando faculdades e cursos, ao passo em que outros terminam os estudos e não podem mais ser estagiários.