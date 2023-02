Número de mortes por Covid subiu em relação a dezembro de 2022 (Franklin de Freitas)

O ano de 2023 começou com alta no número de mortes por Covid-19 no Paraná em relação ao último mês de 2022. É o que revela o balanço mensal da pandemia, feito pelo Bem Paraná com base nas informações divulgadas diariamente nos informes epidemiológicos da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) e considerando a data de divulgação dos registros (casos novos e óbitos).



Ao longo do primeiro mês do ano, o Paraná divulgou 238 mortes causadas pelo novo coronavírus, o que representa 28 falecimentos a mais (alta de 13,3%) em relação a dezembro (quando 210 pessoas haviam falecido) e o maior número de óbitos num mês desde agosto do ano passado (quando 613 paranaenses faleceram por conta da infecção pelo novo coronavírus). Por dia houve uma média de 7,7 falecimentos no mês recém encerrado, valor que no mês anterior havia sido de 6,77.



O maior número de mortes pode ser explicado pela explosão de diagnósticos que houve no final do ano passado no estado. Em dezembro, por exemplo, foram divulgados 84.548 casos novos da doença pela Sesa-PR, com alta de 246% em relação a novembro (que teve 24.432 registros). Já no primeiro mês do ano novo, a boa nova é que houve queda de 45,9% nos diagnósticos, com um total de 43.761 casos novos em janeiro. A média diária, então, passou de 2.727 para 1.476 entre um e outro mês.

O janeiro ‘menos pior’ desde o início da pandemia

Se comparados os dados de janeiro de 2023 com o mesmo mês de outros anos de pandemia (2021 e 2022), verifica-se que houve uma melhora significativa no quadro sanitário.



No primeiro mês de 2023, foram divulgados 45.761 diagnósticos de Covid-19 pela Sesa-PR, que ainda confirmou 238 falecimentos provocados pela doença pandêmica ao longo de janeiro. Temos, então, uma média de 1.476 casos novos e 7,68 óbitos por dia.



Em janeiro de 2021, contudo, o número de diagnósticos e óbitos no Paraná havia sido 65,3% e 88,3% superior, respectivamente, com 131.722 casos novos (4.251 por dia) e 2.041 mortes (65,84).



Já em janeiro de 2022, o surgimento de uma nova variante (a ômicron) fez explodir o número de diagnósticos, que totalizaram 371.896, maior valor registrado no Paraná até hoje na pandemia. Felizmente, entretanto, a vacinação contra a doença pandêmica já andava em bom ritmo e não se registrou o mesmo número de mortes de outros tempos, com 352 falecimentos naquele mês (média de 11,35 por dia).

Boletim

Saúde confirma mais 603 novos casos

O boletim da Covid-19 de ontem divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) trouxe 603 novos casos e dez óbitos pela doença. Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (495) de 2023; dezembro (86), agosto (1), março (1), fevereiro (7) e janeiro (2) de 2022; julho (1), abril (3), fevereiro (3) e janeiro (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.



As mortes foram de pessoas de 62 a 86 anos. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Ponta Grossa (2) e Londrina (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: São José dos Pinhais, Rolândia, Prudentópolis, Cândido de Abreu, Curitiba e Apucarana. Os óbitos registrados nesta data são de: janeiro (5) de 2023; dezembro (1), maio (1) e fevereiro (1) de 2022; e fevereiro (2) de 2021. O total de casos foi para 2.896.469 e o de mortes para 45.711 desde o início da pandemia.