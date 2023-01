Divulgação/SEFA

O primeiro sorteio do ano do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefa), será nesta segunda-feira (9). É uma nova chance de começar o ano com sete dígitos na conta, depois da Mega da Virada. A transmissão ao vivo acontece a partir das 9h30 pelo Instagram e Facebook.

Os contribuintes concorrem a prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e R$ 1 milhão. Vão concorrer aproximadamente 2,7 milhões de pessoas que colocaram o CPF em 24,1 milhões de notas nas compras no mês de outubro.

Para as entidades sociais, foram gerados 6,02 milhões de cupons e estão aptas 1.352 entidades. Serão distribuídos prêmios de R$ 100 a R$ 20 mil.

Para o sorteio do Paraná Pay foram gerados 15,9 milhões de bilhetes e 1,7 milhão de consumidores vão concorrer. Serão distribuídos prêmios de R$ 100, que podem ser usados nos estabelecimentos dos setores do turismo, de venda de gás de cozinha e de combustíveis.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site oficial do programa, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.