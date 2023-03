Fernando Frazão/ Agência Brasil

Entre os dias 20 de fevereiro e 2 de março, a ANP realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em 15 unidades da Federação, passando por todas as regiões do país. Neste período, houve operação conjunta com o Ministério Público do Paraná (MP-PR).



Ao todo, foram inspecionados 20 postos de combustíveis no estado. As ações de fiscalização aconteceram em Colorado, Itaguajé, Santa Inês, Santo Inácio, São José dos Pinhais, Maringá, Curitiba e Colombo.



A ANP realizou uma força-to MPPR e a Secretaria de Estado da Fazenda para fiscalizar nove postos de combustíveis nas cidades no interior. As equipes também realizaram operação conjunta com o Procon de São José dos Pinhais, onde foram inspecionados seis postos de combustíveis. Não foram encontradas irregularidades.



Em Curitiba, um posto foi autuado por falta de atualização cadastral.