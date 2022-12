(Crédito: Franklin de Freitas)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) encaminhou ofício, na última segunda (12), à concessionária Arteris Litoral Sul no qual cobra um plano de ação quanto aos serviços e obras na BR-376, em Guaratuba, Litoral do Paraná. Um deslizamento de terra no dia 28 de novembro provocou a morte de duas pessoas e deixou outros seis feridos, além de bloquear a rodovia totalmente a rodovia por nove dias no quilômetro 668. Nesta terça (13), por exemplo, trânsito estava por uma faixa em cada sentido, com filas de 18 quilômetros no sentido Curitiba e 24 quilômetros no sentido Santa Catarina.

O oficío também cobra providências em trechos das rodovias BR-101/SC e BR-116/PR que também foram afetados pelos recentes episódios de chuvas intensas nas regiões litorâneas de Santa Catarina e Paraná, todos administrados pela Arteris.

No ofício, a ANTT cobra cronogramas com prazos de conclusão, descritivos das soluções adotadas ou a serem adotadas. Também pede acesso livre a relatórios, planilhas ou fichas atualizadas de todas as ocorrências de rompimento ou desestabilização de taludes, encostas e estruturas de contenção, causadas ou agravadas pelas intempéries de novembro de 2022.

O documento determina o prazo de três dias para respostas sobre ocorrências de bloqueios totais ou parciais e 10 dias para as demais ocorrências.

A Arteris Litoral Sul afirma que irá prestar todos os esclarecimentos sobre o caso aos órgãos competentes.