Roberto Dziura Jr/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde recomendou, nesta segunda-feira (20), a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para todos os grupos prioritários em locais onde há doses disponíveis. A orientação segue as recomendações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde.



Desde o início da vacinação com a bivalente da Pfizer/BioNTech, o Paraná recebeu pouco mais de 1 milhão de doses. Distribuídas aos municípios, essas vacinas foram destinadas para parte dos grupos prioritários, mas, de acordo com o Vacinômetro Nacional, apenas 203 mil foram aplicadas.



“Acreditamos que hoje no Paraná tenham sido aplicadas cerca de 25% das doses enviada, considerando o tempo entre a aplicação e o registro no sistema. Este número é muito baixo e, por isso, agora orientamos que os municípios que possuem doses disponíveis ampliem essa imunização para todos os grupos prioritários”, disse o o secretário de Estado da Saúde, César Neves.



Para abranger integralmente toda a população elencada como prioritária, o Paraná precisa de 2,6 milhões de doses. Destas, 1.029.876 já foram entregues e distribuídas. Agora, o Estado aguarda o envio de mais 1,5 milhão de vacinas pelo Ministério da Saúde.