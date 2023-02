LEC

Após acionamento de turistas que navegavam na Baía de Guaratuba, no Litoral do Paraná, neste domingo (26), a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (UFPR), via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), junto à Marinha do Brasil, foi até o local verificar a ocorrência de um golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus). Ele nadava lateralizado, era observado em períodos longos na superfície e seguia as embarcações. A equipe técnica identificou que o animal estava encalhando nas áreas rasas de manguezais repetidamente e apresentava alterações no comportamento e frequência respiratória.

Foi quando um grupo complementar multidisciplinar do PMP-BS/UFPR se deslocou para o local com todos equipamentos para resgate e atendimento deste animal. Para o atendimento, o LEC contou com o apoio da Marinha do Brasil, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Iate Clube de Caiobá para cumprir o Protocolo de atendimento de encalhe de animais marinhos no Paraná.



Segundo a coordenadora do PMP-BS/UFPR, bióloga Camila Domit, a equipe em campo acompanhou o comportamento e sinais clínicos do animal e estruturou a logística para a contenção do golfinho e atendimento. O procedimento foi realizado com responsabilidade e colaboração de todos em campo, sendo o animal contido e manejado para o transporte. Conforme avaliação veterinária, além das alterações já relatadas, o animal estava magro e com diversas doenças de pele, fatores que conjuntamente indicavam um quadro de debilidade crônica.



Infelizmente, durante deslocamento para a área do Iate Clube o animal morreu. A equipe transportou a carcaça para o Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de saúde da fauna marinha na UFPR, onde será conduzida a necropsia e coleta de amostras biológicas.