Arquivo/AN-PR



Apesar de o Sindicato de Escolas Particulares do Paraná (Sinepe-PR) recomendar que as instituições educacionais mantenham suas atividades normalmente nesta quinta (20) diante das ameaças de ataques, muitas entidades de Curitiba desmarcaram avaliações e deixaram a presença dos alunos facultativa. Outras entidades, como a Universidade Tuiuti, transmitirão as aulas de forma remota nesta quinta. O dia 20 é considerado o Dia D das ameaças por ser o aniversário do ataque a Columbine, nos Estados Unidos.

Nos grupos de whatsapp, os pais estão divididos. “Vou mandar meus filhos para a escola, porque não quero fomentar essa onda de fakenews. Temos que confiar na segurança do colégio e da polícia. Nossa resposta é não ter medo”, afirmou uma mãe, que tem três filhos em idade escolar. Outro pai afirmou que não vai correr o risco: “A gente sabe que não vai acontecer nada, mas dá uma insegurança, como temos como ficar com nosso filho, vamos deixa-lo em casa”. Eles preferiram não se identificar.

Universidades

A Polícia Federal fará ações voluntárias e preventivas em setores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) nesta quinta (20) devido às ameaças de ataques a escolas, universidades e creches no Paraná. A UFPR ainda pede a colaboração de todos nas unidades. As aulas seguem normalmente.

A Universidade Tuiuti do Paraná informou que nesta quinta (20) que as aulas da graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, assim como o técnico – administrativo ocorrerão na modalidade remota, em todos os períodos. As aulas serão ministradas via Teams e as provas agendadas para esse dia serão postergadas para data a ser informada pelo docente à turma. Os atendimentos da área da saúde nas Clínicas–Escola da Tuiuti acontecerão normalmente, seguindo os agendamentos já realizados. O acesso à Universidade será restrito.

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) anunciou no dia 11 de abril que reforçou a segurança em todos os câmpus para os próximos dias por conta das ameaças de ataques que circulam nas redes sociais, como whatsapp e Instagram. “Criamos um comitê para monitorarmos este assunto com a seriedade que a situação nos impõe”, informa a universidade em comunicado. “Sabemos que essas mensagens com teor de pânico fragilizam nossa saúde; por isso, pedimos que não compartilhem informações que incitem medo ou que coloquem a vida de outras pessoas em risco”, disse a universidade no comunicado.

Sinepe

O Sindicato de Escolas Particulares do Paraná (Sinepe-PR) divulgou nesta semana uma série de medidas de segurança na rede privada de ensino diante das ameaças de ataques às creches e escolas no Estado. As medidas foram definidas por uma Comissão de Segurança, formada por membros da

Diretoria do Sinepe/PR e especialistas com vasta experiência na área. Entre elas, está o pedido para que a Polícia Militar instale botões de emergência nas instituições de ensino privado, além de rondas e patrulhamento nas proximidades de escolas e creches particulares, assim como acontece com as do ensino público. Quanto ao calendário escolar, considerando todas as medidas de segurança, alerta e prevenção, o Sinepe recomenda que as escolas mantenham suas atividades normalmente.

O Sindicato informou que está elaborando uma Cartilha às Instituições de Ensino com Medidas de Segurança e dicas práticas para que as mesmas reforcem seus Protocolos, refinando suas equipes para novos processos de Inteligência em Segurança. “A Polícia Militar colocou-se à disposição pelo serviço 190 em caso de conflito ou situações emergenciais, para atendimento e apoio nas tratativas”, diz o comunicado da Sinepe.