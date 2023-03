(Divulgação)

Parques, cachoeiras, montanhas, centros históricos, restaurantes… Bons lugares não faltam na Região Metropolitana de Curitiba para os turistas apreciarem. No entanto, esbarramos ainda na dificuldade de obter informações atualizadas sobre esses ambientes. Imagine só como seria legal localizarmos numa busca rápida com o celular smartphone boas opções para um almoço de domingo, ou para a prática de esportes radicais ou até para a celebração de festas locais, tudo isso com informações detalhadas e atualizadas. É esse o objetivo do novo aplicativo que estará sendo desenvolvido pela Celepar em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo, Prefeitura Municipal de Curitiba, Pró-Metropole e Adetur Rotas do Pinhão.

A nova ferramenta vai agrupar as opções turísticas existentes na Região Metropolitana de Curitiba e facilitar o acesso aos usuários. De acordo com o Secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Prefeitura de Curitiba, Leverci Silveira, a iniciativa visa o fomento do turismo local, o fortalecimento dos municípios e o aquecimento da economia. “Contamos com a participação de diversos órgãos e instituições, que contribuíram para que tenhamos um aplicativo democrático com soluções simples e atrativas”, salientou.

Protocolo de Intenções

O ponta pé inicial desse projeto deve ser lançado nesta sexta-feira (24) as 14 horas, em Curitiba. Durante a programação do Smart City Expo Curitiba, haverá um ato de assinatura do protocolo de intenções entre o Governo do Estado, por meio da Celepar e a Secretaria de Estado do Turismo junto aos municípios metropolitanos. A partir desse momento, os técnicos envolvidos iniciam o processo de desenvolvimento do aplicativo que será gratuito em todas as plataformas para que em breve já esteja à disposição da população.