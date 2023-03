PRF

Após análises dos engenheiros do o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, a partir da meia-noite desta terça (7), o sentido litoral da BR-277 será totalmente interditado, na altura da antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, no km 60, por questões de segurança. Tal operação se dará em razão do afundamento do pavimento no km 33,5. Não há previsão para a liberação, que só ocorrerá após novas análises geológicas no local.

De acordo com a nota emitida na noite deste terça, equipes da PRF e do DNIT estarão “in loco” monitorando a evolução da situação no local e rondas ostensivas serão realizadas em todo o trecho interditado.

O afundamento de pavimento atinge 500 metros no quilômetro 33,5, em Morretes, no Litoral do Paraná. Segundo o Dnit, nesta quarta, às 7 horas, técnicos e geólogos farão nova vistoria no local.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), por volta das 19h30 não havia filas na BR-277 no sentido Litoral. Já no sentido Curitiba, a fila era de 5 quilômetros.

Quem for descer para o Litoral terá que procurar caminhos alternativos, como a BR-376 ou a Estrada da Graciosa, que funciona em esquema pare e siga.

Outras estradas danificadas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) implantou sinalização de emergência no km 44+500 da PR-090, local atingido por deslizamento de terra, vegetação e rochas nesta segunda-feira (06) e permanece monitorando a situação. O trecho fica em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, após o fim do pavimentação.

O maquinário já está mobilizado na rodovia para realizar os trabalhos de remoção do material assim que as condições climáticas forem favoráveis. Técnicos do DER/PR analisaram o escorregamento e avaliaram que ele está estável. A rodovia está em meia pista no local, exigindo cautela dos usuários.

Inicialmente foi informado que o dano estava no km 40, mas após verificação o DER/PR constatou que a sua localização exata é no km 44+500

REGIÃO – As constantes chuvas desta semana prejudicaram outras rodovias de revestimento primário na região. Na PR-092, entre Doutor Ulysses e Cerro Azul, serão necessários serviços de reconformação da pista em múltiplos pontos com buracos.

Na PR-340, entre Tunas do Paraná, foram registrados escorregamentos de terra de pequeno porte em vários locais, não chegando a interromper o tráfego, mas afetando a pista de rolamento.

O DER/PR está monitorando ambas rodovias e deve iniciar os serviços nestes trechos já nos próximos dias.

CHUVAS – Durante os períodos de chuvas o DER/PR recomenda aos usuários que evitem utilizar as rodovias nestes trechos devido aos riscos de novos escorregamentos e baixa visibilidade, exceto em caso de extrema necessidades.