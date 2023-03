DNIT

Após análises realizadas por geólogos e engenheiros do DNIT, o trecho da rodovia BR-277, onde sofreu o afundamento do pavimento, no km 33,5, não será liberado.

Será realizada, pelo DNIT, a operacionalização de um desvio no local, transformando o trecho sentido Curitiba em pista simples, mas ainda sem previsão.

Enquanto o desvio não estiver operacionalizado, o sentido litoral permanecerá interditado, na altura da antiga praça de pedágio, no km 60, em São José dos Pinhais.

Motoristas devem reprogramar suas viagens e o acostamento não poderá ser utilizado para aguardar a liberação.

Rotas alternativas:

Veículos de passeio – Estrada da Graciosa

Veículos pesados – BR-376 até o ferryboat em Guaratuba (máximo 26 toneladas)