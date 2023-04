Após uma série de discussões com áreas técnicas internas e com outros órgãos envolvidos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tomou a decisão de suspender as portarias de restrições a veículos de carga articulados nos trechos da Serra do Mar das BRs 277 e 376, no Paraná.

A suspensão das restrições vale para os três próximos feriados prolongados, que estavam incluídos nas portarias suspensas: Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio) e Corpus Christi (8 de junho).

Conforme avaliação da PRF, a restrição aos caminhões mais pesados teve sua eficácia comprovada durante a temporada de férias, em que o fluxo de veranistas em direção às praias do Paraná e de Santa Catarina tradicionalmente é maior. Com a chegada do Outono, esse tipo de deslocamento tende a se reduzir, fato que inclusive já foi observado durante o último feriado da Semana Santa.

A decisão de suspender a restrição para caminhões em feriados foi tomada em conjunto com o DNIT e a concessionária Arteris Litoral Sul.

Alerta

A PRF alerta aos motoristas que filas quilométricas seguirão existindo, enquanto houver desvios e interdições parciais, especialmente na BR-277, onde uma das pistas está fechada. Os usuários da rodovia precisam estar atentos às placas de sinalização, e reduzir a velocidade nos trechos em obras.

Com a livre distribuição dos veículos pesados ao longo dos dias de maior movimento, a PRF espera evitar a formação de extensos comboios após o término dos horários de restrição e a superlotação de caminhões em pátios postos de combustíveis e áreas de acostamento.

Ao longo dos próximos feriados, o trânsito seguirá sendo monitorado pela PRF. Ao menos a princípio, novas restrições a veículos de carga estão descartadas.