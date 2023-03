Bicicletas: alta durante a pandemia e agora uma estabilização e até queda (Franklin Freitas)

Após pedalar contra o vento forte e subir aceleradamente a íngreme ladeira da economia enquanto outros setores despencavam nos momentos iniciais da pandemia do novo coronavírus, o mercado de bicicletas vive um novo momento em Curitiba. Depois do ‘boom’ de vendas de magrelas entre 2020 e 2021, quando o segmento chegou a enfrentar problemas para repor estoque de peças e bikes por conta do aumento repentino da demanda em diversos lugares do mundo, o segmento agora encara um momento bem mais morno, para não falar até que um tanto frio.

Responsável por uma das empresas mais tradicionais do setor em Curitiba, Marcel Portella relata que a demanda no mercado de bicicletas novas começou a cair expressivamente a partir do segundo semestre de 2021. Um movimento um tanto esperado, segundo ele, porque a pandemia foi um momento muito fora da curva para o setor. “Na pandemia, o cara dos esportes foi para a bicicleta. Com a retomada [da atividade social], essas pessoas voltaram a viajar, a ir para a academia, quadra de futebol, jogar tênis… Então a grande maioria deixou a bicicleta e foi fazer outras coisas, tanto que o mercado de usados cresceu muito”, afirma.

Acontece, porém, que muitas empresas investiram pesado na aquisição de bikes e equipamentos na expectativa que o bom momento do setor se mantesse. Como isso não acaonteceu, agora estão tendo de queimar o estoque num momento em que o setor está desaquecido, com as vendas travadas. “É um momento complicado. Para nós, que temos uma clientela estabelecida, não pagamos aluguel, conseguimos segurar. Teve meses que fiquei no vermelho, mas consegui fazer uma barriga na pandemia. Mas e os outros?”, aponta Portella.

O diagnóstico é parecido com o de André Hain Taborda, gerente-geral da Agência Bicicleta. “Com a pandemia, houve um crescimento absurdo na venda de bicicletas. O pessoal aderiu ao modal, foi o esporte mais adequado para o momento”, comenta ele, ressaltando ainda que Curitiba segue tendo um mercado muito forte no segmento, uma cultura envolvendo a magrela muito arraigada, mas que a concorrência é cada vez maior no setor, que está tendo de reduzir cada vez mais os valores de seu período após um período de forte inflação.

“Curitiba também tem muitas lojas e, na pandemia, as fábricas também se desabastecera, houve um período de falta de produtos quando a demanda estava alta, então deu uma inflacionada no mercado. Hoje está acontecendo o inverso: os produtos estão reduzindo de valor, porque as fábricas repuseram o estoque, mas as lojas não tiveram sucesso na venda”, explica Taborda, citando ainda que o começo de 2023 tem sido de altos e baixos. “Desde meados de 2022 a gente vem sentindo essa redução na demanda, tanto que dezembro, que normalmente é um mês bom pra gente, foi catastrófio. Janeiro deu uma pequena subida, mas fevereiro já voltou a cair… Como é um segmento em que trabalho há mais de 30 anos, sei que sempre tem altos e baixos. Mas a bicicleta é rápida a recuperação quando a economia também melhora.”

O que dá um certo alívio ao setor, por outro lado, é a expectativa de que este ano seja um pouco melhor do que foi 2022. “Mas vai ser um ano fraco”, ressalta Portella, revelando ainda esperar que o mercado volte a alcançar alguma estabilidade em 2024. “Pandemia teve um lado bom, que muita gente comprou uma bicicleta. E muitas pessoas, quando veem alguém pedalando, também resolvem pegar a bike que têm em casa, mandar arrumar, aí já compra um acessório, uma peça, e isso ajuda também. Quanto mais pessoas pedalando, melhor. Mas eu percebo hoje que, em relação à pandemia, nossas ciclovias têm um terço, um quarto do movimento que tinha em dias de calor [entre 2020 e 2021]. Agora estamos regularizando o setor. Em 2022 estivemos no fundo do poço, agora estamos retomando. Em 2024 não vamos chegar ao que tivemos na pandemia, mas estaremos melhor.”

Capital paranaense teve o maior acréscimo no número de ciclistas durante a pandemia

Uma pesquisa realizada pela Strava (aplicativo que permite registrar número de pedaladas, corridas e outras atividades físicas) mostrou que, entre 2019 e 2021, Curitiba foi a capital brasileira com maior acréscimo no uso de bicicletas sendo utilizadas como meio de transporte. Conforme o levantamento, houve alta de 31% no número de ciclistas na cidade no segundo ano de pandemia em relação ao ano que antecedeu a crise sanitária, o que colocou o município numa liderança isolada. Em segundo lugar ficou a cidade do Rio de Janeiro, com uma elevação de 25%, seguido por Porto Alegre (com 24%), Belo Horizonte (com 20%) e Florianópolis (com 16%).

É verdade que uma grande parte desses ciclistas já deixaram o modal de lado com a retomada da atividade social no ‘novo normal’, mas uma parcela considerável dessas pessoas também acabou abraçando as magrelas de forma definitiva, virando mais um consumidor do mercado de bicicletas. E isso fica se evidencia quando descobrimos que o mercado de vendas pode ter caído, mas o de manutenção e serviços permanece aquecido – e ainda que não seja o mais rentável para as bicicletarias, é um segmento imprescindível para quem quer sobreviver no setor.

“A parte de manutenção, serviços, não está ruim, principalmente agora no verão. Muita gente querendo ir pra praia, trazendo a bike para fazer revisão, conserto… Para nós, o importante é que não chova e que não faça frio. Com tempo bom, a oficina vai tendo boa demanda, mas não é algo que pague as contas”, afirma Portella, enquanto Taborda aponta um futuro para o segmento. “Na oficina, tenho serviço todos os dias, ela não para. O que deu queda é mais na venda [de bicicletas]. O que a loja física está enfrentando, no pós-pandemia, é a concorrência gigante com o mercado online, que consegue ter preços mais atrativos. Estou vendo, por exemplo, muitas pessoas comprando produtos, peças, fora do Brasil e trazendo para gente instalar na loja. O futuro da loja física, principalmente, é a prestação de serviços”, aponta o porta-voz da Agência Bicicleta.

Trânsito

Com menos bicicletas nas ruas, número de acidentes cai

Seguindo uma menor movimento de bicicletas nas vias paranaenses, o número de acidentes envolvendo ciclistas teve uma queda expressiva em 2022. É o que mostram dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), do Ministério da Saúde, os quais apontam que no ano passado o número de ciclistas traumatizados em acidentes de transporte teve queda de 23,5% em relação à 2021.

Ao longo de 2022, um total de 683 ciclistas foram atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Paraná após se envolverem em acidentes de transporte. Nos dois anos anteriores, quando a procura por bicicletas havia crescido exponencialmente, o número de atendimentos havia batido recorde no estado, com o número de ciclistas traumatizados superando pela primeira vez a marca dos 800 atendimentos (884 e 893 em 2020 e 2021, respectivamente, sendo que o recorde anterior pertencia a 2018, com 713 ocorrências).

O movimento no Paraná, contudo, reflete uma tendência nacional. No país, o número de ciclistas atendidos no SUS por conta de acidentes de transporte também bateu recorde em 2021, com 16.028 atendimentos, mas teve queda expressiva em 2022 (com 13.699 ocorrências, 14,5% a menos que no ano anterior).

Considerando-se apenas os dados do ano passado, o Paraná foi a quarta unidade da federação que mais teve ciclistas acidentados, atrás apenas de São Paulo (3.891), Minas Gerais (1.958) e Goiás (1.411).