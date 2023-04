Divulgação / PRF

Depois de BR-376 ficar bloqueada durante quase todo o dia na altura de Guaratuba, no Litoral do Paraná, na noite desta terça (18) foi a vez da BR-277, em Morretes, ser interditada nos dois sentidos.

A rodovia precisou ser bloqueada no km 37 pra o atendimento a um tombamento. Equipe do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) estão no local prestando atendimento. A chuva também complica o tráfego.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão carregado com óleo vegetal tombou na pista. Houve vazamento de aproximadamente 40.000 litros de óleo de soja sobre a via em trecho de serra.

Socorristas atenderam à ocorrência. Uma vítima acabou encaminhada a um hospital.